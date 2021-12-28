Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." bilgisine yer verildi.
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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