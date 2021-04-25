MSB: "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 41 şahıs yakalandı"

Milli Savunma Bakanlığı, aralarında kırmızı bültenle aranan radikal terör örgütü mensubunun da olduğu 41 kişinin yasa dışı yollardan Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, aralarında kırmızı bültenle aranan radikal terör örgütü mensubunun da olduğu 41 kişinin yasa dışı yollardan Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı