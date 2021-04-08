Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
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Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | 3. Sayfa
Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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