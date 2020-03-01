MSB: "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 uçak düşürülmüştür"
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MSB: "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 uçak düşürülmüştür"

Milli Savunma Bakanlığınca, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür.

01.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:44
MSB:

Milli Savunma Bakanlığınca, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapıldı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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