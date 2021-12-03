MSB: 3 Akıncı İHA göreve başlayacak

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığı'nda muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan 3 Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) göreve başlayacağı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "3 adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" denildi.Paylaşılan görselde ise Akıncı İHA'ların havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılayarak Kara Kuvvetleri'nin gücüne güç katacağı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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