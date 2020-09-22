Son dakika haberleri | Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 5'inci toplantı sona erdi Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 5'inci toplantının sona erdiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 5'inci toplantının sona erdiği duyuruldu. MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 5'incisinin sona erdiğini aktardı. Müteakip toplantının ise gelecek hafta yapılması öngörülüyor. (Emin Kuvat/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı