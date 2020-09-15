Son dakika haber | Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi
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Son dakika haber | Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

Son dakika haber | Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi
15.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:41

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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