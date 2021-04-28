MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubunun yakalandığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubunun yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Şanlıurfa Şuruç'ta görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı