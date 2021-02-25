Son dakika haberi: MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
25.02.2021 16:52 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:58
Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu 1 kişinin Hatay'da yakalandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu 1 kişinin Hatay'da yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı