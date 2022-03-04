Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı - Haberler

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Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

AA, Fırat Taşdemir - Güncel
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Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Türkiye, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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