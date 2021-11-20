MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında, Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.