MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi - Haberler
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MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi

AA - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında, Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi

MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi

MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi

MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi

MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi

MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi

MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi

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