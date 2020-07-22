MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen...
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
22.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:29
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA