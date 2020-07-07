MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen...
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
07.07.2020 21:49 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:53
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. " - ANKARA
Kaynak: İHA