MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava...
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
28.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:15
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA