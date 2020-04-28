MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava...

MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.

MSB:
28.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:15

MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Haber
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Haber
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem Haber
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haber
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi Haber
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Haber
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı...
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Deniz Seki Bülent Ersoy Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Genç Kadın Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 11:51:49. #1.14#
title