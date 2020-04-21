MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava...
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Türkiye, Rusya, İdlib, 3. Sayfa

MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava...

MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.

21.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:38
MSB:

MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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