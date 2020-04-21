MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava...
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.
21.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:38
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA