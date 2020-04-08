MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava...
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
08.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:15
MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." - ANKARA
Kaynak: İHA