MSB, Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Özbekistan- Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı, 6-16 Aralık 2021 tarihleri arasında başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.