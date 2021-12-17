MSB, Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı - Haberler
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MSB, Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

MSB, Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
AA - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Özbekistan- Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı, 6-16 Aralık 2021 tarihleri arasında başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.

MSB, Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

MSB, Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

MSB, Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

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