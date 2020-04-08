MSB: "Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Bosna Hersek'e ulaştı"
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Bosna Hersek'e ulaştığını bildirdi.
08.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:40
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Bosna Hersek'e ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sağlık malzemelerini taşıyan uçak, Bosna Hersek'e ulaştı.
Uçaktaki görevli personeli, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç karşıladı.
Kaynak: AA