Son dakika haber! "Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı"
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Son dakika haber! "Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı"

Son dakika haber! 'Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika haber! 'Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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