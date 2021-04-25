MSB: Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 41 kişi yakalandı
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MSB: Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 41 kişi yakalandı

MSB: Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 41 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 41 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 41 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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