MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı hazırlıkları kapsamında havan atışları gerçekleştirildi
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MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı hazırlıkları kapsamında havan atışları gerçekleştirildi

01.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:21
MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı hazırlıkları kapsamında havan atışları gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ta icra edilecek, 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı' hazırlıkları kapsamında havan atışları gerçekleştirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ta icra edilecek, 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı' hazırlıkları kapsamında havan atışları gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars'ta icra edeceğimiz 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi" denildi.


MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı hazırlıkları kapsamında havan atışları gerçekleştirildi
MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı hazırlıkları kapsamında havan atışları gerçekleştirildi
MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı hazırlıkları kapsamında havan atışları gerçekleştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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