MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı devam ediyor (2) AZERBAYCAN'A İNTİKAL BAŞLADIMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilecek TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbaycan'a intikale başladı" denildi.

AZERBAYCAN'A İNTİKAL BAŞLADI Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilecek TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbaycan'a intikale başladı" denildi. Kaynak: DHA