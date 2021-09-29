MSB: 'Türkeli karakol gemimiz Lapseki'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümünde Lapseki'ye liman ziyareti icra etti' - Haberler
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MSB: "Türkeli karakol gemimiz Lapseki'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümünde Lapseki'ye liman ziyareti icra etti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı TCG Türkeli karakol gemisinin Lapseki'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lapseki'ye liman ziyareti icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı TCG Türkeli karakol gemisinin Lapseki'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lapseki'ye liman ziyareti icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG TÜRKELİ karakol gemimiz Lapseki'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Lapseki'ye liman ziyareti icra etti. Liman ziyaretinin ardından gün batımında Bayrak Töreni ile birlikte İstiklal Marşı okundu" denildi. - ANKARA

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Haber: MSB: 'Türkeli karakol gemimiz Lapseki'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümünde Lapseki'ye liman ziyareti icra etti' - Haberler
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