Son dakika haberi | MSB: Türk Yıldızlarına ait uçağımız Konya'da düştü (2)
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Son dakika haberi | MSB: Türk Yıldızlarına ait uçağımız Konya'da düştü (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | MSB: Türk Yıldızlarına ait uçağımız Konya'da düştü (2)

Son dakika haberlerine göre PİLOTUMUZ ŞEHİT OLMUŞTURMilli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen uçakla ilgili Twitter'dan yeni açıklama yaptı.

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PİLOTUMUZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen uçakla ilgili Twitter'dan yeni açıklama yaptı. Açıklamada, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerine ait NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatıldığı kaydedildi. MSB açıklamasında, "Uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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