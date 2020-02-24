MSB: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü...
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MSB: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü...

MSB: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü görüşmelerde '2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı' üzerinde mutabakat sağlanmıştır.

24.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:03
MSB:

MSB: "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü görüşmelerde '2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı' üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Müteakip görüşmelere Ankara'da devam edilecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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