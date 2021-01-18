MSB: Türk ve Yunan heyetleri arasındaki toplantı başladı (2)
18.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:25
TOPLANTI, NATO KARARGAHINDA BAŞLADIMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başlamıştır" denildi.
TOPLANTI, NATO KARARGAHINDA BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başlamıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı