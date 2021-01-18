MSB: Türk ve Yunan heyetleri arasındaki toplantı başladı (2)
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MSB: Türk ve Yunan heyetleri arasındaki toplantı başladı (2)

18.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:25
MSB: Türk ve Yunan heyetleri arasındaki toplantı başladı (2)

TOPLANTI, NATO KARARGAHINDA BAŞLADIMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başlamıştır" denildi.

TOPLANTI, NATO KARARGAHINDA BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başlamıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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