MSB: Türk ve Yunan heyetleri arasındaki toplantı başladı (2)
18.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:22
TOPLANTI, NATO KARARGAHINDA BAŞLADIMilli Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başlamıştır" denildi.
TOPLANTI, NATO KARARGAHINDA BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başlamıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı