MSB: Türk ve Yunan heyetleri, 26-27 Mayıs'ta 4'üncü kez görüşecek
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MSB: Türk ve Yunan heyetleri, 26-27 Mayıs'ta 4'üncü kez görüşecek

MSB: Türk ve Yunan heyetleri, 26-27 Mayıs'ta 4'üncü kez görüşecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan MSB heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın 26-27 Mayıs'ta video telekonferans ile yapılacağını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan MSB heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın 26-27 Mayıs'ta video telekonferans ile yapılacağını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Yunan MSB Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edilecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak
4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak
MSB: 'Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle...
MSB: "Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle...
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MSB: Türk ve Yunan heyetleri, 26-27 Mayıs'ta 4'üncü kez görüşecek - Haberler
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