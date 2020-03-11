MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Askeri Heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA