MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesinin tamamlandığını bildirdi.
14.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:53
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesinin tamamlandığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com