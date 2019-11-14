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MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesinin tamamlandığını bildirdi.

14.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:53
MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı

, Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların iştirakiyle 'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesinin tamamlandığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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