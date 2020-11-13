Son dakika haberi: MSB: "Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmeler yarın devam edecek"
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Son dakika haberi: MSB: "Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmeler yarın devam edecek"

13.11.2020 18:42 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:06
Son dakika haberi: MSB:

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlanarak görüşmelere yarın devam edileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlanarak görüşmelere yarın devam edileceğini duyurdu.

MSB'den yapılan bilgilendirmede, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlip başta olmak üzere Suriye'deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir" ifadelilerine yer verildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
FARKLI: Ateşkes antlaşmasında Türkiye''nın adının geçmiyor oluşunu (Ek açıklama bölümünde bu durum yeterince anlatılmış. !) İmzalamadan önce, Azerbaycan tarafı da bal gibi biliyordu. ! Devlet tecrübesinin eksikliği diyelim. ! Şimdi ne kadar uğraşsak da nafile. ! Bazı konularda (özellikle yollar) Karşılıklılık gözetiliyormuş gibi yapılarak, kazanılmış haklardan karşılıklı tavizler de aranıyor gibi. ! Bazı söylemlerin de karşılıkları yok. ! Nasıl olacak. ? Belli değil. Rusya''nın da kafası çok karışık.
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