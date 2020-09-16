Son dakika haberleri | MSB: Türk ve Rus askeri heyetler İdlib'deki gelişmeleri görüşecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | MSB: Türk ve Rus askeri heyetler İdlib'deki gelişmeleri görüşecek

Son dakika haberleri: MSB: Türk ve Rus askeri heyetler İdlib'deki gelişmeleri görüşecekMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetlerin İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

Son dakika haberleri | MSB: Türk ve Rus askeri heyetler İdlib'deki gelişmeleri görüşecek
16.09.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:02

MSB: Türk ve Rus askeri heyetler İdlib'deki gelişmeleri görüşecek

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetlerin İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirecek" denildi.

ANKARA, -


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Seki Ferhat Göçer Okan Bayülgen
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Metin Oktay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Kaza Bursa Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | MSB: Türk ve Rus askeri heyetler İdlib'deki gelişmeleri görüşecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 10:09:00. #1.15#
title