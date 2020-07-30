MSB: "Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile...
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MSB: "Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile...

MSB: "Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilecek TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbaycan'a intikale başladı.

MSB:
30.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:33

MSB: "Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilecek TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbaycan'a intikale başladı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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