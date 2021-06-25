MSB: "Türk ve ABD heyetleri arasında Hamid Karzai U/A Havaalanının işletilmesi konusunda işbirliği alanları görüşülmüştür"

Milli Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi konusunda işbirliği alanları görüşüldüğünü ve tarafların görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi konusunda işbirliği alanları görüşüldüğünü ve tarafların görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve ABD heyetleri Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya gelmiştir. Görüşmelerde NATO Kararlı Destek Misyonu'nun bitmesinden sonra Hamid Karzai U/A Havaalanının işletilmesi konusunda işbirliği alanları görüşülmüştür. Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı