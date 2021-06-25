MSB: Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam...

MSB: Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

MSB: Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldı.

MSB: Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 165 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 165 milyonu geçti
Aşıdan sonra görülen kalp kası iltihabıyla ilgili ABD İlaç Dairesi'nden yüreklere su serpen açıklama
Aşıdan sonra görülen kalp kası iltihabıyla ilgili ABD İlaç Dairesi'nden yüreklere su serpen açıklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Brad Pitt Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okay Yokuşlu Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB: Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 23:05:19. #1.14#

title