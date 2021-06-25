MSB: Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam...
MSB: Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldı.
MSB: Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer