MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerine MSÜ Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek üzere Dış Kaynaktan...
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerine MSÜ Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek üzere Dış Kaynaktan Öğretmen ve Mühendis Subay Adayı Temini Sınıflandırma Sonuçları yayımlanmıştır.
02.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:52
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerine MSÜ Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek üzere Dış Kaynaktan Öğretmen ve Mühendis Subay Adayı Temini Sınıflandırma Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." - ANKARA
Kaynak: İHA