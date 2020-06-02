MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerine MSÜ Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek üzere Dış Kaynaktan... MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerine MSÜ Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek üzere Dış Kaynaktan Öğretmen ve Mühendis Subay Adayı Temini Sınıflandırma Sonuçları yayımlanmıştır.

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerine MSÜ Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek üzere Dış Kaynaktan Öğretmen ve Mühendis Subay Adayı Temini Sınıflandırma Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." - ANKARA Kaynak: İHA