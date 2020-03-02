MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra...
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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra...

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra hastanesi teçhizatını Ankara'dan alarak Ağrı'ya hareket etti.

02.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:14
MSB:

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, 'na ait personel ve sahra hastanesi teçhizatını Ankara'dan alarak Ağrı'ya hareket etti." - ANKARA

Kaynak: İHA

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