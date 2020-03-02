02.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:14

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı'na ait personel ve sahra hastanesi teçhizatını Ankara'dan alarak Ağrı'ya hareket etti." - ANKARA

Kaynak: İHA