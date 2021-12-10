Son dakika gündem: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika gündem: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor" denildi.


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