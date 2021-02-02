MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

02.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:15
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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