MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
02.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:15
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş