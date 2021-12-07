MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava... - Haberler
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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 Pkk'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi

Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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