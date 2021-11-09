MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava... - Haberler
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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava...

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava...

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 Pkk'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

 Dükkan çalışanları tezgaha bakınca 1 milyon TL değerindeki saatin çalındığını anladı

Dükkan çalışanları tezgaha bakınca 1 milyon TL değerindeki saatin çalındığını anladı
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