MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava...
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 Pkk'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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