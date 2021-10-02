MSB: Gara'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: Gara'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel
MSB: Gara'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Gara'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Gara'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,


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