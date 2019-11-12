12.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:37

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA