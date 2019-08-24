MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak...

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak...

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

24.08.2019 18:16
MSB:

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et