MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak...
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
24.08.2019 18:16
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA