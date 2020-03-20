MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında...
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir.
20.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:20
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA
Kaynak: İHA