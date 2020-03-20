MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında... - Haber
3. Sayfa

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında...

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir.

20.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:20
MSB:

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü '20 koronavirüs aşısı geliştirildi' deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Haber
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haber
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı Haber
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
Trump 'Çin virüsü' inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Metin Oktay Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 17:02:47. #1.15#
title