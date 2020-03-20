MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında... MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir.

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA Kaynak: İHA