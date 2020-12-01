MSB: "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MSB: "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır."

01.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:34
MSB:

MSB: "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır.

MSB: "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

İlgili Haberler

'Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık ve flört şiddeti' söyleşisi
"Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık ve flört şiddeti" söyleşisi
Kadına yönelik şiddete karşı polis ve jandarma ortak etkinlik yaptı
Kadına yönelik şiddete karşı polis ve jandarma ortak etkinlik yaptı
Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 78'i tamamlandı - Drone
Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 78'i tamamlandı - Drone
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Murat Kurum Osman Kavala Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Beyonce Ajda Pekkan Gonca Vuslateri
Spor Samatta Orhun Ene Erol Bulut Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kar Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 10:34:41. #1.14#
title