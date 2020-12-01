MSB: "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır."
01.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:34
MSB: "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır.
MSB: "Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan