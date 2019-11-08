MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı

MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesinin, provokatörlere karşı gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

08.11.2019 19:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:27
MSB: Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere hassasiyet gösterilerek tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesinin, provokatörlere karşı gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından, Türk-Rus kara devriyesinin tamamlanmasına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
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