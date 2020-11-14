MSB: "Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MSB: "Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı"

14.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:08
MSB:

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığındaki (MSB) teknik görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığındaki (MSB) teknik görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Bakanlıkta Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmalar ile Suriye'deki durumun ele alındığı teknik görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

İlgili Haberler

MSB: Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmesi tamamlandı
MSB: Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmesi tamamlandı
Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelere yarın devam edilecek
Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelere yarın devam edilecek
MSB: 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
MSB: 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Haydar Akar Donald Trump Kamala Harris Bekir Pakdemirli
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Didem Soydan Hazar Ergüçlü
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Caner Erkin Mehmet Topal Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Türk Medya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: "Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 13:08:22. #1.14#
title