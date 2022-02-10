MSB: 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek, 'vatan savunması' demektir - Haberler
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MSB: 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek, 'vatan savunması' demektir

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek, 'vatan savunması' demektir

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Türk Mukavemet Teşkilatı' ile ilgili tartışmalara ilişkin "Unutulmamalıdır ki 'Türk Mukavemet Teşkilatı' (TMT) demek 'vatan savunması' demektir.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Türk Mukavemet Teşkilatı' ile ilgili tartışmalara ilişkin "Unutulmamalıdır ki 'Türk Mukavemet Teşkilatı' (TMT) demek 'vatan savunması' demektir. Bilgisiz kanaat, yorum çevreye zarardır" açıklaması yapıldı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Rum terör örgütü EOKA'nın cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulan TMT'nin 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuva-yi Milliye ruhunun tezahürü olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Unutulmamalıdır ki 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek 'vatan savunması' demektir. Bilgisiz kanaat, yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs'taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu mücadelede vatan, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs, Milli, Vatan, Güncel, Haberler

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