MSB: "Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak"
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MSB: "Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak"

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. (3)

MSB: Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak.

MSB: 'Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak'
MSB: 'Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak'
MSB: 'Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak'
MSB: 'Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

MSB: Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de...
MSB: Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de...
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MSB: "Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak" - Haberler
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