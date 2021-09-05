MSB: "Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.